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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Мы с китайцами дружим, помогаем развивать им хоккей – у нас договор о сотрудничестве. КХЛ открыта для всех»

– Географии хоккея растет. Говорят, что теперь и китайцы все больше в него играют? – Да, они сейчас активно развивают студенческий хоккей.

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