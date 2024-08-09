Сколько законодательных инициатив представили депутаты на весенней сессии 2024 года

В ходе весенней сессии 2024 года депутатами было представлено 166 законодательных инициатив. Также парламентарии представили 178 поправок, произнесли 151 речь и выступили с семью заявлениями, отмечает Noi.
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