Болгария отправила в Северную Македонию шесть машин скорой помощи

Шесть автомобилей скорой помощи с медицинскими бригадами и кислородными баллонами направляет Болгария в Северную Македонию для помощи пострадавшим от пожара в городе Кочани, 16 марта передает Болгарское национальное радио.
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