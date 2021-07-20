Аэропорт Якутска, закрытый из-за дыма лесных пожаров, вернулся к работе

Аэропорт Якутска вернулся к работе в штатном режиме после ограничений, вызванных низкой видимостью из-за дыма от лесных пожаров, сообщает оперштаб Республики Саха (Якутия).
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