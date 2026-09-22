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Отделение медицинской реабилитации открыли в больнице в Сергиевом Посаде

Отделение медицинской реабилитации открыли в больнице в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадской больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации. Оно будет работать на базе Елизаветинской больницы в Хотькове, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

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