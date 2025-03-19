Ирландские поиски: «Известия» публикуют фрагмент книги Пола Линча

Имя ирландского писателя Пола Линча более десятилетия гремит на Западе, но широкая публика в России узнала о нем благодаря Букеровской премии, которую романист получил в 2023-м за «Песнь пророка» («Известия» писали об этом произведении).
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