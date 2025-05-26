Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья

Один из последних нашумевших трендов — виноград сорта «Шайн Мускат» с ягодами гигантского размера. Выглядит, словно пластиковый, и так хочется украсить им праздничный стол или побаловать детей заморским деликатесом.
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