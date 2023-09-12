Сбер и ряд регионов России договорились о сотрудничестве

На полях Восточного экономического форума - 2023 ПАО «Сбербанк» подписало ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, ESG-информации, туризма и сотрудничестве в рамках государственно-частного партнёрства.
На полях Восточного экономического форума - 2023 ПАО «Сбербанк» подписало ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, ESG-информации, туризма и сотрудничестве в рамках государственно-частного партнёрства.
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