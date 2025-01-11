Суд отказал британцу отказали в поиске утраченного Bitcoin стоимостью $750 млн на свалке

ч

чвсатпкьл

В таких условиях хранения вряд ли на диске могла сохранится какая-либо информация и потом от длительного отключения питания диска информация на нём также пришла бы в негодность. Так что зря начал бесится надо было сразу искать диск у бомжей может кто-то из них там его откопал давно.🤣😂