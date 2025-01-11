Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 812 подписчиков

Суд отказал британцу отказали в поиске утраченного Bitcoin стоимостью $750 млн на свалке

Суд отказал британцу отказали в поиске утраченного Bitcoin стоимостью $750 млн на свалке

Суд Великобритании поставил точку в истории, которая могла стать самой дорогой находкой среди мусора, отказав экс-владельцу жёсткого диска с биткоинами в праве на поиски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
В таких условиях хранения вряд ли на диске могла сохранится какая-либо информация и потом от длительного отключения питания диска информация на нём также пришла бы в негодность. Так что зря начал бесится надо было сразу искать диск у бомжей может кто-то из них там его откопал давно.🤣😂
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх