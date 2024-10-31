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Крымская газета

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Эксперт рассказал о «шахматном» образовании в Крыму

Эксперт рассказал о «шахматном» образовании в Крыму

Рамис Курбединов, старший преподаватель кафедры физкультуры КИПУ им. Февзи Якубова, мастер спорта, международный мастер по шахматам О шахматах  как об учебной дисциплине КИПУ – единственный вуз в Крыму, где шахматы введены в образовательную программу.

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