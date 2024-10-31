Эксперт рассказал о «шахматном» образовании в Крыму

Рамис Курбединов, старший преподаватель кафедры физкультуры КИПУ им. Февзи Якубова, мастер спорта, международный мастер по шахматам О шахматах как об учебной дисциплине КИПУ – единственный вуз в Крыму, где шахматы введены в образовательную программу.
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