Сделать традицией субботник в день города предложили жители Уссурийска

Отмечать 157-летие любимого города уссурийцы начали с граблями и метлами в руках. Утром, 16 сентября, детей и взрослых объединил большой субботник в парке "Зеленый остров".
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