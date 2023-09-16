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Сделать традицией субботник в день города предложили жители Уссурийска

Сделать традицией субботник в день города предложили жители Уссурийска

Отмечать 157-летие любимого города уссурийцы начали с граблями и метлами в руках. Утром, 16 сентября, детей и взрослых объединил большой субботник в парке "Зеленый остров".

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