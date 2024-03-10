Пассивная борьба с лишними килограммами тоже может приблизить к желаемому результату. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что худеть, не вставая дивана возможно при соблюдении нескольких важных правил.
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