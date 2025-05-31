Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

У меня просто слов нет. Ты предлагаешь нам спокойно сидеть и дожидаться нациков? А потом они придут и как в Курске начнут убивать детей, женщин, стариков. Хорошо звиздеть, когда ты находишься за тысячи километров от границы с хохломразями. Приезжай к нам, герой, или к своему брату в Белгород, прояви свой боевой настрой с автоматом в руках.

S

Serg

Перетянули на свою голову в начале СВО беженцев- хохлоебов, особо не задаваясь проверками. Как результат- подрывы военных, инженеров, последние подрывы автомобильных и железнодорожных мостов на Брянщине и Курщине. Какое на хер перевоспитание и перетягивание? Их уже давно перетянули на антирусскую платформу и превратили в оголтелых нациков. Давно пора их в России поставить под колпак ФСБ, не хватает сил у ФСБ, привлечь Рос. гвардию. Тут давно пора вводить смертную казнь и возрождать СМЕРШ. И методы борьбы с бандитизмом во время ВОВ. Поймали- и к стенке на месте.