Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • scafform
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Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Политнавигатор Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не заезжающие через Шереметьево украинцы.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Дебил, Белгородская область не маленькая, карту открой, чучхе!
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55 мин.
Татьяна Романова
У меня просто слов нет. Ты предлагаешь нам спокойно сидеть и дожидаться нациков? А потом они придут и как в Курске начнут убивать детей, женщин, стариков. Хорошо звиздеть, когда ты находишься за тысячи километров от границы с хохломразями. Приезжай к нам, герой, или к своему брату в Белгород, прояви свой боевой настрой с автоматом в руках.
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43 мин.
S
Serg
Перетянули на свою голову в начале СВО беженцев- хохлоебов, особо не задаваясь проверками. Как результат- подрывы военных, инженеров, последние подрывы автомобильных и железнодорожных мостов на Брянщине и Курщине. Какое на хер перевоспитание и перетягивание? Их уже давно перетянули на антирусскую платформу и превратили в оголтелых нациков. Давно пора их в России поставить под колпак ФСБ, не хватает сил у ФСБ, привлечь Рос. гвардию. Тут давно пора вводить смертную казнь и возрождать СМЕРШ. И методы борьбы с бандитизмом во время ВОВ. Поймали- и к стенке на месте.
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37 мин.
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