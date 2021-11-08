Ученые: Иммунитет пожилых лучше реагирует на бессимптомную форму коронавируса

Как сообщает Scientific Reports, профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье рассказал журналистам о результатах исследования, в котором ученые выясняли реакцию организма людей разного возраста на бессимптомное течение коронавируса .
Как сообщает Scientific Reports, профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье рассказал журналистам о результатах исследования, в котором ученые выясняли реакцию организма людей разного возраста на бессимптомное течение коронавируса .
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