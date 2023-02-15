«Бостон» сыграл против «Милуоки» без Тейтума, Брауна, Смарта и Хорфорда

«Бостон» провел выездную встречу с «Милуоки» без четырех игроков стартовой пятерки. «Селтикс» остались во вторник без Джейсона Тейтума (заболевание, не связанное с коронавирусом), Джейлена Брауна (перелом кости лицевого скелета), Маркуса Смарта (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена).