НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Наполи» показал бело-голубую выездную форму на сезон – она посвящена неаполитанцам, оказавшимся вдали от родины

«Наполи» продемонстрировал форму, в которой будет играть на выезде. Экипировка создана при сотрудничестве с EA7 и посвящена «неаполитанцам из разных частей света, которые, несмотря на расстояние до их родного города, продолжают сохранять и передавать дальше его яркую и неповторимую идентичность».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии