«Наполи» показал бело-голубую выездную форму на сезон – она посвящена неаполитанцам, оказавшимся вдали от родины

«Наполи» продемонстрировал форму, в которой будет играть на выезде. Экипировка создана при сотрудничестве с EA7 и посвящена «неаполитанцам из разных частей света, которые, несмотря на расстояние до их родного города, продолжают сохранять и передавать дальше его яркую и неповторимую идентичность».