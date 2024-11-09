Какие оттенки и образы принесут удачу в 2025 году Зеленой Змеи: что надеть

Скоро наступит Новый 2025 год, и нас ждёт встреча с годом Зелёной Деревянной Змеи. Это важный момент, когда выбор праздничного наряда может не только подчеркнуть индивидуальность, но и привлечь удачу, гармонию и процветание на весь грядущий год.
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