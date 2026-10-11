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Доходность десятилетних облигаций США может достичь 6% впервые с 2000 года

Доходность десятилетних облигаций США может достичь 6% впервые с 2000 года

Дэн Ивашин, инвестиционный директор PIMCO, предупредил, что доходность десятилетних казначейских облигаций США может вырасти до 6% — уровня, которого рынок не видел с 2000 года.

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