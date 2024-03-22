МиГ-41 получит "иное" вооружение на новых физических принципах

Вспоминается 2021 год и намек Министра обороны С. К. Шойгу о том, что Россия разрабатывает новое поколение гиперзвукового оружие, на тот момент Кинжалы, Ониксы и прочее уже было создано и вероятно речь уже шла о чём то ином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии