Новогодние каникулы со вкусом: гастроли шеф-повара Мауро Панебьянко в отелях Soneva на Мальдивах

В новогодние праздники гостей мальдивских отелей Soneva Fushi и Soneva Jani ждет насыщенная программа развлечений с участием приглашенных звезд спорта, именитых шеф-поваров, известных wellness-экспертов и ученых-астрономов со всего мира.
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