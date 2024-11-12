Замдиректор российского Центра содействия семейному воспитанию растлил детей и попался

В Санкт-Петербурге задержали 57-летнего заместителя директора Центра содействия семейного воспитания (ЦССВ), расположенного в Колпино, за растление двух воспитанников школы-интерната прямо на рабочем месте.
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