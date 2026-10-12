Вице-премьер Сальвини усомнился, что в ЕС всегда руководствуются интересами Рима

Вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, комментируя сделку США и России по дизельному топливу, усомнился в том, что в Брюсселе всегда руководствуются интересами Италии.
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