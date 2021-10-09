Байден поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией

ГГлагоLПолитикаБайден поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премиейАмериканский лидер отметил работу Муратова по разоблачению коррупции и злоупотребления властью.фото: pixabay.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана Снегинакак то мерзко это. но понятно, хозяин верного холуя поздравил с 30 серебряникамиВиталий НуркСразу ясно, кто хозяин «новой газеты»Дмитрий МедведевА то мы и не знали КТО получает западные помойные награды!!!! Увы и ах - таких уродцев в нашей стране хватает!Комментировать
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