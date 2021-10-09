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Байден поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией

Байден поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией

Американский лидер отметил работу Муратова по разоблачению коррупции и злоупотребления властью.фото: pixabay.

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Светлана Снегина
как то мерзко это. но понятно, хозяин верного холуя поздравил с 30 серебряниками
Виталий Нурк
Сразу ясно, кто хозяин «новой газеты»
Дмитрий Медведев
А то мы и не знали КТО получает западные помойные награды!!!! Увы и ах - таких уродцев в нашей стране хватает!

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