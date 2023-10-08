В Индии обновлены бюджетные кроссоверы Tata на платформе Land Rover

Местный автопроизводитель полностью рассекретил «родственные» модели Harrier и Safari: речь идёт о пяти- и семиместных паркетниках на упрощенной «тележке» D8, знакомой по Range Rover Evoque первого поколения.
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