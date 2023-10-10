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Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Легитимный пишет сегодня: Сразу скажем, мы никого не защищаем и хорошо относимся к Израилю и арабам.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Да ржём мы постоянно,что нас всегда ни за что обвиняют,но не надо уподобляться обвиняющим нас недоумкам - многие процессы происходят без участия США ! По-моему украинские события КАК РАЗ показали,что США уже не ВСЕСИЛЬНЫ, а власти Израиля всегда на них опирались! Получается - ослаб и Израиль,что и активизировало его недругов!
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8 час.
Natalija Osminina
&quot;Получается - ослаб и Израиль,что и активизировало его недругов!&quot; - скорее активизировал палестинцев  МИ6. А слабость США придала арабам сил.
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8 час.
Алексей Горшков
Да США только ВЫГОДНЫ &quot;войнушки&quot; по всему Земному шару: чем больше военной техники переколотят - тем её меньше останется,а чем меньше её останется - тем она нужнее, и чем она нужнее - тем охотнее её будут покупать! А производят её американцы! Именно из-за необходимости производства оружия Вторая Мировая война для США была &quot;хорошей&quot; - и ликвидировала остатки Великой Депрессии,и сделал США сверхдержавой! &quot;Кому - война,а кому - мать родна&quot;!
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8 час.

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