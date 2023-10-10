Легитимный пишет сегодня: Сразу скажем, мы никого не защищаем и хорошо относимся к Израилю и арабам.
Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине
Комментарии
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Алексей Горшков
Да ржём мы постоянно,что нас всегда ни за что обвиняют,но не надо уподобляться обвиняющим нас недоумкам - многие процессы происходят без участия США ! По-моему украинские события КАК РАЗ показали,что США уже не ВСЕСИЛЬНЫ, а власти Израиля всегда на них опирались! Получается - ослаб и Израиль,что и активизировало его недругов!
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8 час.
Natalija Osminina
"Получается - ослаб и Израиль,что и активизировало его недругов!" - скорее активизировал палестинцев МИ6. А слабость США придала арабам сил.
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8 час.
Алексей Горшков
Да США только ВЫГОДНЫ "войнушки" по всему Земному шару: чем больше военной техники переколотят - тем её меньше останется,а чем меньше её останется - тем она нужнее, и чем она нужнее - тем охотнее её будут покупать! А производят её американцы! Именно из-за необходимости производства оружия Вторая Мировая война для США была "хорошей" - и ликвидировала остатки Великой Депрессии,и сделал США сверхдержавой! "Кому - война,а кому - мать родна"!
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8 час.
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