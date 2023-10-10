Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Да ржём мы постоянно,что нас всегда ни за что обвиняют,но не надо уподобляться обвиняющим нас недоумкам - многие процессы происходят без участия США ! По-моему украинские события КАК РАЗ показали,что США уже не ВСЕСИЛЬНЫ, а власти Израиля всегда на них опирались! Получается - ослаб и Израиль,что и активизировало его недругов!

Алексей Горшков

Да США только ВЫГОДНЫ "войнушки" по всему Земному шару: чем больше военной техники переколотят - тем её меньше останется,а чем меньше её останется - тем она нужнее, и чем она нужнее - тем охотнее её будут покупать! А производят её американцы! Именно из-за необходимости производства оружия Вторая Мировая война для США была "хорошей" - и ликвидировала остатки Великой Депрессии,и сделал США сверхдержавой! "Кому - война,а кому - мать родна"!