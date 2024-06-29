ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А пиндосятину Наш предупреждал! А пиндосятина странным образом НЕ верила! А сейчас ПРИДЕТСЯ поверить!Сначала нефть, те...
  • Олег Самойлов
    аСначала нефть, те...
  • Narvalroz Евгений
    Хорошая сказка."Что будем делать...

Сначала нефть, теперь зерно. БРИКС отказывается от доллара при торговле продовольствием

Сначала нефть, теперь зерно. БРИКС отказывается от доллара при торговле продовольствием

Помните сколько шума наделал отказ Саудовской Аравии от продления договора с США, согласно которому нефть из королевства продавалась только за доллары США? Вашингтон так обиделся, что даже решил рассекретить видео 25-летней давности, где какой-то саудит снимал Капитолий на видеокамеру, а потом приплел его к внешней разведке Эр-Рияда, связав с событиями, которые произошли через два года 11 сентября 2001 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Баранова
КЛАСС!!!Давно пора!Пора поставить штаты &quot;НА МЕСТО&quot;
Ответить
12 час.
Олег Самойлов
а
Ответить
2 час.
Олег Самойлов
А пиндосятину Наш предупреждал! А пиндосятина странным образом НЕ верила! А сейчас ПРИДЕТСЯ поверить!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх