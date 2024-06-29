Сначала нефть, теперь зерно. БРИКС отказывается от доллара при торговле продовольствием

Помните сколько шума наделал отказ Саудовской Аравии от продления договора с США, согласно которому нефть из королевства продавалась только за доллары США? Вашингтон так обиделся, что даже решил рассекретить видео 25-летней давности, где какой-то саудит снимал Капитолий на видеокамеру, а потом приплел его к внешней разведке Эр-Рияда, связав с событиями, которые произошли через два года 11 сентября 2001 года.