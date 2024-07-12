Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Болтун, как и его дед.  Сотни тысяч людей отправились ДОБРОВОЛЬНО защищать Родину, а это всё ждёт мобилизации. Сотни ...News.ru: внук Зюг...
  • tsan tsan
    Поддержка Собчак - повод проверять  "Кис-кис" тщательно и с пристрастием, ибо шваль поддерживает только ещё большую ш...Собчак поддержала...
  • Evgeni Velesik
    Граждан Российской Федерации, призывного возраста всех на устах и в Армию! И не только их, всех, азеров, дагов, грузи...В ОДКБ откорректи...

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сначала на площадке будут доступны пять СП-30 Первого ОКБ стоимостью от 9,7 миллиона рублей и двухместный самолет-амфибия Borey за 15 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх