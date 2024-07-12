Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сначала на площадке будут доступны пять СП-30 Первого ОКБ стоимостью от 9,7 миллиона рублей и двухместный самолет-амфибия Borey за 15 миллионов рублей.