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Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект

Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект

Политнавигатор Российским бизнесменам не удалось реализовать ни одного успешного проекта в Сирии из-за тотальной коррупции местных властей и силовиков.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Поганое. Согласна!!!
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14 час.
Ole Ole
Надо было изучать обычаи, законы и их исполнение самой Сирии.  Жёстко контролировать и карать сразу без экивоков!
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Двое посетителей, с русскими фамилиями Бутова и Иванов, абсолютно безграмотно пишущие по русски, пытаются нам что-то донести . Как несёт бандеривщиной.  Осталось для них нам совет дать. Дескать, не тех в друзья выбираете. &quot;Вот выбрали бы Сраиль в друзья&quot;......И что? Сейчас бы давили палестинцев и весь мусульманский мир против себя настраивали? Так, что ли? Восток дело тонкое. Дипломаты это знают. И не бутовым с &quot;ивановыми&quot; советы нам давать.
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14 час.

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