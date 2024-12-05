Политнавигатор Российским бизнесменам не удалось реализовать ни одного успешного проекта в Сирии из-за тотальной коррупции местных властей и силовиков.
Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Поганое. Согласна!!!
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14 час.
Ole Ole
Надо было изучать обычаи, законы и их исполнение самой Сирии. Жёстко контролировать и карать сразу без экивоков!
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Двое посетителей, с русскими фамилиями Бутова и Иванов, абсолютно безграмотно пишущие по русски, пытаются нам что-то донести . Как несёт бандеривщиной. Осталось для них нам совет дать. Дескать, не тех в друзья выбираете. "Вот выбрали бы Сраиль в друзья"......И что? Сейчас бы давили палестинцев и весь мусульманский мир против себя настраивали? Так, что ли? Восток дело тонкое. Дипломаты это знают. И не бутовым с "ивановыми" советы нам давать.
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14 час.
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