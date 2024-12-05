Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект

АС

Анатолий Страшко

Двое посетителей, с русскими фамилиями Бутова и Иванов, абсолютно безграмотно пишущие по русски, пытаются нам что-то донести . Как несёт бандеривщиной. Осталось для них нам совет дать. Дескать, не тех в друзья выбираете. "Вот выбрали бы Сраиль в друзья"......И что? Сейчас бы давили палестинцев и весь мусульманский мир против себя настраивали? Так, что ли? Восток дело тонкое. Дипломаты это знают. И не бутовым с "ивановыми" советы нам давать.