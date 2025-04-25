Трамп предложил уступить России освобождённые территории Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Киеву уступить России освобождённые территории на Украине. The Washington Post отмечает, что США не гарантируют Украине безопасность или членство в НАТО, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.
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