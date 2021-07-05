Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания

За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в городе Нур-Султан — 799, в городе Алматы — 396, в городе Шымкент — 161, в Акмолинской области — 130, в Актюбинской области — 69, в Алматинской области — 92, в Атырауской области — 149, в ВКО — 66, в Жамбылской области — 57, в ЗКО — 186, в Карагандинской области — 499, в Костанайской области — 54, в Кызылординской области — 33, в Мангистауской области — 196, в Павлодарской области — 87, в СКО — 12, в Туркестанской области — 45.