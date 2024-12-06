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5koleso.ru

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Российские владельцы гибридов Seres Aito смогут контролировать машину через смартфон

Российские владельцы гибридов Seres Aito смогут контролировать машину через смартфон

Автомобили бренда Aito Seres для РФ, официальным дистрибьютором которых в нашей стране является компания «МБ Рус», в скором времени получат мобильное приложение российской разработки для своих последовательно-гибридных моделей M5 и M7.

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