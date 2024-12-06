Российские владельцы гибридов Seres Aito смогут контролировать машину через смартфон

Автомобили бренда Aito Seres для РФ, официальным дистрибьютором которых в нашей стране является компания «МБ Рус», в скором времени получат мобильное приложение российской разработки для своих последовательно-гибридных моделей M5 и M7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)