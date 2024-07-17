С Юбилейным Днем рождения поздравляем дорогую, любимую, милую, жизнерадостную, замечательную и весёлую маму, бабушку, свекровь, тещу и сваху Плотникову Светлану Владимировну! Поздравляем тебя с шестьдесят пятой годовщиной твоей неповторимой жизни! Желаем тебе семейного благополучия, нескончаемого везения, уважительного отношения и понимания со стороны окружающих и, бесспорно, несокрушимого здоровья! С Днём рождения в 65-й раз! Пусть же всех слепит блеск счастливых глаз, Пусть придут поздравить те, кто сердцу мил, Пусть судьба подарит бодрости и сил, Чтобы жизнь была просто сказкою, И добром цвела и тёплой ласкою, Пусть желания все сбываются, Будет в жизни всё, что пожелается! С уважением и любовью твои дети, внуки, сноха, зять и сваха Надежда.