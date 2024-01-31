Электрификация автомобилей ускоряется. Планируется установка новых зарядных станций

Россия наращивает установку зарядных станций для экологичного транспортаРоссия приступает к реализации амбициозного плана по значительному расширению сети станций зарядки электромобилей (EV), направленного на ускорение перехода страны на экологически чистый транспорт.
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