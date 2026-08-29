Плакать не обязательно: священники рассказали, как правильно соблюдать траур

Священники рассказали, нужно ли носить черное и плакать во время траура после смерти близкого.Как может проявляться скорбь после смерти близкого и обязательно ли носить черное и плакать без остановки? Священники рассказали о том, как соблюдать траур.
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