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Царьград

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Плакать не обязательно: священники рассказали, как правильно соблюдать траур

Плакать не обязательно: священники рассказали, как правильно соблюдать траур

Священники рассказали, нужно ли носить черное и плакать во время траура после смерти близкого.Как может проявляться скорбь после смерти близкого и обязательно ли носить черное и плакать без остановки? Священники рассказали о том, как соблюдать траур.

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