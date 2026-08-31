Анастасия Волочкова показала «шпагат выходного дня»: фото

Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала поклонникам свою фирменную растяжку. Балерина опубликовала в личном блоге фотографию, на которой выполняет шпагат прямо у себя дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стас Пьеха высказ...
- Дана Борисова наз...
- АЗ Покинувшая Россию...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым