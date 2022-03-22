Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Маккаби» примет «Милан» и другие матчи

Во вторник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча. Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с испанским «Реалом».

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