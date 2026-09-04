Владельцы кошек должны избегать токсичных растений и уличной травы

Владельцам кошек важно знать, что некоторые комнатные растения токсичны для животных. Уличная трава также может быть опасна, так как содержит паразитов и химикаты.
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