10 смертельных опасностей, подстерегающих в наших лесах

Сезон сбора грибов и ягод уже открыт и в лесах все чаще слышны голоса любителей даров природы. Большинство из нас считают походы в лес в наших широтах абсолютно безопасными, но неумолимая статистика с этим не согласна.
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