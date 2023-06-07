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Рогов: танковая группа ВСУ начала наступление на Запорожском направлении

Рогов: танковая группа ВСУ начала наступление на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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