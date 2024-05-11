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Рауль Рианчо: «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде. В столицах всегда заоблачные цены по сравнению с другими городами»

«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами России. Мадрид также очень дорогой по сравнению с другими городами Испании.

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