Рост цен в России заметно ускорился в последние месяцы, заявила Набиуллина. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не должен допустить закрепления этой тенденции Донецкая группа новостей.
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