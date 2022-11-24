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Кочетков пропустил 3 шайбы в матче с «Аризоной» и впервые проиграл в основное время в регулярке НХЛ

Петр Кочетков пропустил 3 шайбы от «Аризоны» и впервые в НХЛ проиграл в основное время. «Каролина» уступила «Койотис» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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