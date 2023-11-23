Самое гуманное на данный момент, это довести усталость от войны на Украине до критического предела, когда люди перестанут бояться военкомов и оголтелых пропагандистов

Natalija Osminina

Полностью согласна. С одной стороны задача России уничтожать энергоинфраструктуру, добиваясь ухода украинцев с территории Украины, как минимум из крупных городов. Пережив прошлую зиму на адреналине, эту зиму на депрессии они в условиях дефицита газа, света, воды и продовольствия не переживут. По сути Украина должна стать безлюдной по границам, где на востоке расположены крупные города, такие, как Харьков, Сумы, а на юге- Одесса, Николаев, тот же Херсон, Запорожье, и в центре Днепропетровск (он же Днепр). Одновременно Россия перейдет в контрнаступление и подойдет к Краматорску и Славянску , которые тоже штурмовать не имеет смысла по той же причине. К лету надо подчистить все украинские опорники, вроде Авдеевки. И уже тогда можно разговаривать о заморозке конфликта с США с главным условием- вывести НАТО на состояние 1997 года, как требовал Путин. А ЕС и так распадется - и от наплыва беженцев (украинских, африканских, ближневосточных) и от обнищания, открыв возможность России контролировать страны восточной Европы. Вот тогда будет сформирована истинная буферная зона, которая СТРАТЕГИЧЕСКИ необходима России. Из серой зоны Дикого поля Украины, города которых при желании можно будет брать голыми руками (хотя, кроме Одессы остальные будут не нужны на данном этапе) и буферной зоны восточной Европы - российской сферы влияния, что и требовал Путин от Байдена перед началом СВО.