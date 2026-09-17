Даша Жукова в прозрачной юбке отдыхает на яхте в Греции

Даша Жукова провела отпуск на яхте в Греции вместе с сестрой мужа Ставроса Ниархоса и подругами. Фото бывшей жены олигарха Романа Абрамовича и основательницы музея "Гараж" опубликовала Евгения Ниархос в своих соцсетях.