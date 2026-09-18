ГУ МЧС: Уровень воды в реке Таз опасно снизится к 20 сентября

На Ямале ожидание критического падения уровня воды в реке Таз может повлечь водные инциденты и сбои в инфраструктуре.
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