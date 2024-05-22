Кроос завершает карьеру, «Челси» уволил Почеттино, Ахмат Кадыров – министр спорта Чечни, депутат попросил генпрокурора проверить слова Безрукова про «денежки» и другие новости

1. Тони Кроос объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. 34-летний хавбек «Реала» и сборной Германии объяснил, что всегда хотел уйти на пике.
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