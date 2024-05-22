Кроос завершает карьеру, «Челси» уволил Почеттино, Ахмат Кадыров – министр спорта Чечни, депутат попросил генпрокурора проверить слова Безрукова про «денежки» и другие новости

Сочи вылетел, сохранив Зениту шанс на титул:), жаль. Но! В РПЛ поднимается Динамо из Махачкалы. А там кто? Правильно - Газизов Шамиль. Большой поклонник ФКСМ! Это к Нижнему, Орену, Уралу и Факелу. Или кто там из них останется. Знатный намечается шашлык!

Лена Мисько

На Суперфинале Кубка России в Лужниках планируют задекорировать верхний ярус мест. По информации, такое поручение дал подрядчику сотрудник РФС, ответственный за билетную программу. Предполагаем, что это был Илья Фимушкин. Говорят, что этот сотрудник записывал нецензурные голосовые сообщения в профильные чаты, когда выяснилось, что в Суперфинале сыграют не самые популярные в столице клубы Балтика и Зенит. Соответственно посещаемость вызывает большие опасения. При этом в РФС отказались переносить матч в Калининград или Питер. Посмотрим, насколько креативными будут декорации Лужников Очковый запас