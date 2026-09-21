Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоляне выбрали лучшего «Народного участкового-2026»

Смоляне выбрали лучшего «Народного участкового-2026»

За народную любовь в финале боролись девять сотрудников смоленской полиции Победителем второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2026» в Смоленской области стал капитан полиции Павел Алексеенков (на фото выше).

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