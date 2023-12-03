Жительнице Архангельской области вернули боевую награду отца-красноармейца

Награды «За боевые заслуги» уроженец деревни Малая Нисогора Лешуконского округа Федор Мартынов был удостоен в победном 1945 году— В преддверии Дня Неизвестного Солдата в одну из семей вернулась медаль героя Великой Отечественной войны — уроженца Архангельской области.
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