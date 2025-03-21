В областном центре завершилась неделя школьной науки

Поиски преступника, интерактивные карты сражений и модель двигателя, напечатанная на 3D-принтере. В Смоленске прошла городская неделя школьной науки «Первые шаги в науку», организованная управлением образования и молодежной политики администрации города Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии