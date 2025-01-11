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Мы из Советского Союза

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О цитатном ловкачестве

О цитатном ловкачестве

С просторов интернета прислали мне цитату из телеграм-канала Андрея Медведева. Раньше мне никогда не доводилось сталкиваться с этим человеком, и я его не знаю, но после ознакомления с текстом, используя дедуктивный метод Шерлока Холмса, сделал вывод, что по каким-то причинам он очень не любит Ленина и СССР.

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